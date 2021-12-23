РИАМО - 23 дек. Архитектурный проект подмосковного отеля Palmira Garden Hotel & Spa, разработанный компанией Genpro выиграл 3 награды в престижных международных премиях, сообщает пресс-служба Мособлархитектуры.

Проект стал обладателем наград лондонской премии International Property Awards 2021 в номинациях Best Hotel Architecture Russia и Best Hotel Architecture Moscow, а также XVI-й международной премии по архитектуре и дизайну Eurasian Prize 2021 в номинации – объекты в сфере гостеприимства и отдыха.

Ранее проект уже был отмечен престижной в мире архитектуры наградой на премии APR UDAD Awards 2020.

«Приятно осознавать, что проекты Московской области вновь и вновь получают высокие оценки международного сообщества. Поздравляю коллег с заслуженными наградами», – сказала главный архитектор Московской области Александра Кузьмина.

Она добавила, что гостиничный комплекс проектировался как часть рекреационного кластера рядом с восстановленной усадьбой XIX века «Тимохово – Салазкино», расположенной в черте города Видное.

Архитектурный образ гостиницы выполнен в современном стиле лофт и построен на сочетании фасадов из клинкера и больших витражных конструкций, раскрывающих панорамные виды на усадебный парк. При этом цветовое решение фасада было подобрано так, чтобы цвет кирпичной кладки во внешней отделке отеля сочетался с цветом соседствующего с ним объекта культурного наследия.

Кузьмина отметила, что авторам проекта удалось аккуратно вписать здание в существующее ландшафтное окружение с доминирующим ансамблем усадьбы.

«Безусловно, для нас неожиданно и в то же время очень ценно, что в этом году совершенно разные, независимые, международные эксперты, высоко оценили работу и идеи наших архитекторов», – прокомментировал победу директор проектной компании Genpro Даниил Катриченко.