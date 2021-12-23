РИАМО - 23 дек. Пассажиры «Мострансавто» сэкономили более 2 млрд рублей в 2021 году, оплачивая проезд бесконтактными банковскими картами. После внедрения возможности оплаты проезда картой в 2018 году, эта услуга помогла сэкономить пассажирам более 4,4 млрд рублей, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.

В 2021 году пассажиры автобусов «Мострансавто» зарегистрировали бесконтактными банковскими картами и гаджетами свыше 98 млн поездок. Так, на один рабочий день в среднем приходится почти 390 тыс. таких операций — это 30,3 % от всего пассажиропотока.

Наибольшее число оплат с начала года произвели пассажиры маршрутов в Королеве (более 14 млн), в Химках (12 млн) и в Подольске (свыше 10,6 млн).

Самыми популярными по использованию оплаты банковскими картами стали в 2021 году стали маршруты: № 334 «Химки (платф. Левобережная) – Москва (м. Ховрино)», № 22 «ст. Пушкино – Ивантеевка (м/р Детская)» и № 316 «Ивантеевка (м/р Детская) – Москва (а/с ВДНХ)». На них было совершено почти 2 млн, 1,2 млн и 1,1 млн операций соответственно.

Стоимость проезда зависит от способа оплаты. При оплате наличными деньгами она составляет 58 рублей, при оплате транспортной картой «Стрелка» – 36,74 рубля, бесконтактной банковской картой – 37 рублей.

Оплатить проезд банковской картой можно во всех автобусах «Мострансавто», работающих на городских, пригородных и междугородних маршрутах.