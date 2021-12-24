РИАМО – 24 дек. В пятницу в столице на ряде улиц изменились тарифы на парковку. На некоторых стоимость парковки выросла до 450 руб. в час с 08:00 до 21:00, а на 29 улицах стоимость парковки уменьшилась, сообщается на сайте «Московского паркинга».

Тарифы на парковку меняются на 14% улиц. На 53 улицах в центре теперь действуют новые цены. С 08:00 до 21:00 парковка будет стоить 450 руб. в час, с 21 часа до 8 часов утра – 200 рублей в час, включая воскресенье. В число улиц, где стоимость парковки повысилась, вошли Неглинная, Большая Никитская, Театральная площадь. Ранее парковка там стоила 380 рублей в час.

На ряде улиц стоимость парковки, наоборот, снизится. Так, там будет действовать более дешевый дифференцированный тариф, парковка по воскресеньям будет бесплатной. В список улиц, где стоимость парковки снизилась, вошли Николоямская, улица Александра Невского, Подколокольный переулок.

Повышение тарифов на улицах в центре позволит освободить места на парковке – до 10-15% мест.

Кроме того, станет больше парковок для резидентов, чтобы местные жители могли припарковаться около дома.

Платные городские парковки ввели в Москве в 2012 году. Это позволило справиться с хаотичной парковкой, автомобилисты стали реже нарушать правила, оборачиваемость одного парковочного места выросла в 6 раз.