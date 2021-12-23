РИАМО - 23 дек. Слияние Пенсионного фонда России (ПФР) и Фонда социального страхования (ФСС) в один фонд может занять не менее года и закончится к 1 января 2023 года, сообщает ТАСС.

Члены Российской трехсторонней комиссии (РТК) по регулированию социально-трудовых отношений обсудили объединение ПФР и ФСС. Об этом сообщили в секретариате вице-премьера РФ Татьяны Голиковой.

Фонды могут объединиться для функционирования в рамках одной цифровой платформы. В рамках РТК создадут временную рабочую группу для обсуждения законодательных инициатив, реализующих предстоящие изменения.

Организации будут предоставлять услуги в едином формате: они объединят базы данных, а также синхронизируют другие процессы.

Ранее Голикова сообщала, что объединение ПФР и ФСС может случиться не ранее 2023 года, так как для этого нужен переходный процесс.