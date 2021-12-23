РИАМО - 23 дек. За прошедшую неделю три жилых многоквартирных дома в Истре, Одинцовском округе и Люберцах поставили на кадастровый учет, сообщает пресс-служба управления Росреестра по Московской области.

Кадастровые номера получили следующие новостройки: 3-этажный жилой дом на 22 квартиры площадью около 2 тыс. квадратных метров в ЖК «Сказка» в Истре, 13-этажный дом площадью более 16 тыс. квадратных метров на 185 квартир в ЖК «Высокие жаворонки» в Одинцовском округе.

Также кадастровый номер получил 18-этажный жилой дом площадью более 9 тыс. квадратных метров на 134 квартиры в ЖК «Цветной бульвар» в Люберцах.

Ранее объекты числились в едином реестре проблемных домов. После постановки домов на кадастровый учет более 340 семей получили жилье. За 2021 год в Подмосковье поставили на государственный кадастровый учет 479 многоквартирных домов, что обеспечило жильем более 107 тыс. семей.

«Развитие комфортной и современной инфраструктуры региона направлено на улучшение качества жизни населения», – отметил начальник отдела государственного кадастрового учета и государственной регистрации прав Дмитрий Павчинский.