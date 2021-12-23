РИАМО - 23 дек. В рамках нацпроекта «Здравоохранение» в городе Хотьково Сергиево-Посадского городского округа будет возведен новый больнично-поликлинический комплекс. Строители уже начали подготовительные работы, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Подмосковья.

Подрядчик вышел на стройплощадку. Рабочие начали демонтировать расположенные там здания. Они проводят планировку территории, обустраивают подъездные пути, сносят здания лаборатории, ортопедии и прачечной. Кроме того, на данной территории организуют места складирования и хранения материалов.

В рамках нацпроекта в Хотькове будет построен крупный медицинский центр с поликлиникой на 450 посещений в смену, стационаром и подстанцией скорой помощи. Прием в новом медучреждении будут вести врачи общих и узких специальностей, там откроются отделения офтальмологии, реабилитации, диагностики и т.д.

На прилегающей к комплексу территории появятся парковка, места для отдыха, игровые площадки. Полностью завершить строительство и ввести медкомплекс в эксплуатацию планируется в 2024 году.

Строительство комплекса ведется в рамках госпрограммы Московской области «Строительство объектов социальной инфраструктуры» за счет средств бюджета.