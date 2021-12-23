РИАМО - 23 дек. В России на сегодняшний день проблема нехватки больничных коек для Covid-пациентов преодолена, сообщил председатель Ассоциации частных клиник Москвы и ЦФО, председатель совета директоров сети клиник «Семейная» Константин Симкин.

Президент РФ Владимир Путин на своей ежегодной пресс-конференции в четверг выразил надежду, что вопросы с дефицитами в сфере здравоохранения в стране из-за пандемии коронавируса преодолены.

«Я думаю, проблема коек в России в целом решена. Есть отдельные регионы, где проблемы существуют, но при сегодняшней заболеваемости они не являются глобальными», – отметил Симкин в эфире радио Sputnik.

По его словам, сейчас прогнозировать дальнейшую ситуацию с плановой медпомощью в РФ сложно из-за небольшого количества информации о новом штамме «омикрон».

«С ним («омикроном – ред.) понятно, что высокая заражаемость, но смертности высокой нет и госпитализации высокой тоже пока нет. Соответственно говорить, что появление нового штамма может привести к последствиям, что не будет хватать коек, врачей и так далее пока преждевременно», – добавил эксперт.

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