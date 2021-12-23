РИАМО - 23 дек. Морозы в Подмосковье и Москве ослабеют к предстоящим выходным, но в регионе ожидаются сильный снег и метель, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.

Такой погоде будет способствовать циклон с севера-запада.

24 декабря в регионе местами пройдет небольшой снег, прогнозируется гололедица. Ночью в столице температура опустится до минус 14 градусов, в Подмосковье – до минус 17. Днем в Москве будет минус 10 – минус 8 градусов, в Московской области – от минус 13 до минус 8. Юго-западный ветер будет дуть со скоростью 6-11 м/с, днем усилится порывами до 17 м/с.

Сильный снег и метель ожидаются в Московском регионе 25 декабря, также сохранятся порывистый ветер и гололедица. В Москве ночью ожидается минус 12 – минус 10 градусов, днем – от минус 7 до минус 5. В Подмосковье ночью столбики термометров могут опуститься до минус 15 градусов, днем ожидается от минус 10 до минус 5.

26 декабря будет облачно с прояснениями, местами пройдет небольшой снег. Также возможна метель, сохранятся гололедица и порывы ветра до 17 м/с. Ночью в Москве до минус 13 градусов, днем – от минус 7 до минус 5. В Подмосковье ночная температура будет минус 16 – минус 11 градусов, днем – от минус 10 до минус 5.