РИАМО - 23 дек. Министерство культы Московской области опубликовало репертуар подмосковных театров на период новогодних праздников. Самым популярным спектаклем в театральной афише стал «Щелкунчик», сообщает пресс-служба регионального Минкультуры.

Подмосковные государственные театры в дни новогодних праздников с 31 декабря по 9 января приглашают на спектакли для взрослых и детей. Среди них – «Щелкунчик», «Морозко», «Аленький цветочек», «Маленький принц», «Маленькая Метелица», «Новогодние подарки» и другие.

Постановки подготовили Московский Губернский театр, Московский областной государственный театр юного зрителя, Московский областной театр драмы и комедии, Московский областной государственный театр кукол, Московский областной государственный академический театр балета «Русский балет».

Спектакли пройдут с учетом требований, предъявляемых Роспотребнадзором. Все подмосковные государственные театры являются участниками Всероссийской программы «Пушкинская карта».