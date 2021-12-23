РИАМО - 23 дек. В парке «Патриот» в Подмосковье 25 декабря пройдет торжественная встреча «Поезда Победы», который представляет собой иммерсивный музей, посвященный Великой Отечественной войне. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления социальных коммуникаций Московской области.

В организации работы «Поезда Победы» примут участие члены движения «Волонтеры Подмосковья». На протяжении всей выставки они будут сопровождать посетителей экспозиции.

Музей «Поезд Победы» — это уникальная инсталляция, расположенная в движущемся составе. Передвижной музей состоит из 9 тематических вагонов, каждый из которых посвящен отдельной вехе ВОВ.

В основе экспозиции лежит история, рассказанная от лица ветерана-железнодорожника. Прототипом главного героя стала Елена Чухнюк — машинист паровозной колонны, возившей поезда с оружием и боеприпасами к линии фронта.

Для полного погружения в историю войны создали 150 полноразмерных фигур, использованы реальные предметы тех лет. Кроме того, в экспозиции задействованы свыше 50 видеопроекторов, 18 видеостен и более 140 различных мультимедийных поверхностей.

Музей начнет работать для посетителей 26 декабря и будет открыт до 16 января. Посещение музея бесплатно, но гостям необходимо заранее забронировать электронный билет на сайте проекта поездпобеды.рф.

В этот же день на Соборной площади у Главного храма Вооруженных Сил РФ откроется традиционный зимний фестиваль, а также зажгутся огни главной елки Вооруженных Сил РФ.