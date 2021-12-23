РИАМО - 23 дек. Дед Мороз и Снегурочка будут проводить развлекательную программу и поздравлять детей-пассажиров с Новым годом в терминалах «Аэроэкспресса» на Белорусском и Павелецком вокзалах Москвы. Анимационная программа будет проходить с 25 по 30 декабря, сообщает пресс-служба компании «Аэроэкспресс».

Во время ожидания поезда дети смогут поучаствовать в развлекательных играх и конкурсах, а также получить подарки от «Аэроэкспресса» и партнеров компании.

«В конце декабря у нас традиционно много пассажиров, путешествующих всей семьей, с детьми, и в этом году мы решили сделать небольшую анимационную программу. Она рассчитана на 30 минут – это то время, пока пассажиры ожидают поезд, – и будет проводиться перед каждым рейсом с 16 до 20 часов», - рассказала глава пресс-службы «Аэроэкспресса» Наталья Саксонина.

Терминалы компании уже украсили к Новому году: пассажирские зоны украшены светящимися гирляндами и елками, а в качестве фонового музыкального сопровождения играют знаменитые новогодние песни.