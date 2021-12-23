РИАМО - 23 дек. С 1 по 9 января в 120 подмосковных парках гостей ждут более 800 новогодних и рождественских развлекательных программ, а также интерактивных представлений и анимационных шоу, сообщает пресс-служба министерства культуры Московской области.

В 26 центральных городских парках в течение январских праздников будет работать «Резиденция Деда Мороза». В 19 парках пройдет «Новогодняя ночь».

В парках жителей и гостей ждут 60 катков, 65 тюбинговых горок, свыше 50 теплых точек с бесплатным чаем, а также аттракционы и кафе. Тренеры научат кататься на коньках, лыжах, проведут мастер-классы по фигурному катанию, занятия по скандинавской ходьбе.

Также в области пройдет ряд крупных мероприятий. Среди них – Всероссийская акция «Я бегу и обещаю - 2022» в парке «Скитские пруды» в Сергиево-Посадском округе и парке «Городской лес» в Домодедове.

В парке «Скитские пруды» 5 января пройдет открытый семейный фестиваль зимней рыбалки «Мормышка», а 7 января – рождественский семейный квест «Скитландия». В парке «Елочки» Домодедова 6 января состоится фестиваль «Экоферма», на котором будут представлены товары местных производителей и все посетители смогут обзавестись подарками к Рождеству. Там же 15 января пройдет конкурсная программа «Парад санок».

В парке Малевича Одинцовского округа 7 января в 12:00 театр Натальи Бондаревой представит рождественскую сказку «Доброе сердце». В зоне отдыха у главного входа в парк: «День плова» каждую субботу в кафе «Спортсмены», DJ-сеты на свежем воздухе, анимационные программы и мастер-классы в кафе «Спортсмены» и гриль-кафе Malevich.

В парке «Сестрорецкий» в Клину 8 января пройдет ежегодный зимний фестиваль «Выходи гулять!». В усадьбе «Кривякино» в Воскресенске 8 января пройдет арт-фестиваль «Чудные Елки».