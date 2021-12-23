РИАМО - 23 дек. Жилищный кооператив «Бест Вей» обладает признаками нелегальной деятельности и внесен в предупредительный список Центробанка. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Банка России по ЦФО.

«Мы видим рекламную активность в СМИ Подмосковья, связанную с деятельностью ПК «Бест Вей». Эта компания находится в предупредительном списке компаний с выявленными признаками нелегальной деятельности, который ведет Банк России», – сказал начальник отдела противодействия нелегальной деятельности ГУ Банка России по ЦФО Евгений Балычев.

В ЦБ предупредили, что взаимодействие с подобными компаниями может приводить к финансовым потерям.

Компания действует как потребительский кооператив. Пайщик якобы может купить квартиру в одном из регионов РФ. Для этого нужно лишь иметь сумму, равную половине или трети стоимости желаемой квартиры, встать в очередь, регулярно платить членские взносы и ждать своей квартиры.

Схема выглядит легально, и расчет сделан именно на старшее поколение, которое помнит кооперативные квартиры и очереди. Однако, в отличие от легальной схемы, которую они помнят, компания «Бест Вэй» не участвует в строительстве жилья, а предлагает приобретение квартир «со скидкой», по сути, за счет распределения денег новых участников. Так как у компании нет лицензии и разрешения на сбор средств, то от нее можно ожидать чего угодно. Никаких обязательств у фирм нет: в любой момент она может исчезнуть вместе с деньгами пайщиков.

«Мы призываем граждан быть осмотрительными и, прежде чем заключать договор с компанией и доверять ей свои деньги, проверять, законно ли она работает, есть ли у нее лицензия Банка России», – отметил Балычев.

Банк России инициировал ограничение доступа к сайту ПК «Бест Вей» в интернете, содержащему запрещенную к распространению информацию.