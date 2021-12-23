РИАМО - 23 дек. Председатель Московской городской думы Алексей Шапошников назвал 17-ю ежегодную пресс-конференцию президента РФ Владимира Путина знаковым событием для всей страны, а также откровенным диалогом с российскими и зарубежным журналистами. Об этом сообщает пресс-служба столичного парламента.

«Вопросы, прозвучавшие в эфире – это вопросы российского общества, которые СМИ транслируют главе государства. Четыре часа в прямом эфире Владимир Путин внимательно слушал, вникал и старался максимально глубоко ответить своим собеседникам», – отметил Шапошников.

Президент обратил внимание на главные темы уходящего года – пандемия, меры социальной поддержки, перспективы и векторы развития страны, актуальная международная повестка, добавил Шапошников.

«Борьба с коронавирусной инфекцией продолжается. Необходимо наращивать коллективный иммунитет, вакцинация является самым эффективным способом победить пандемию. Несмотря на серьезные вызовы, наша экономика оказалась более готовой к таким шокам, чем ряд других стран. Мы быстрее восстановились. Рост ВВП, инвестиций, беспрецедентные темпы строительства – итоги уходящего года говорят об устойчивом положении России», – сказал глава Мосгордумы.

Шапошников добавил, что обозначена главная задача государства – народосбережение. На первом месте демография, развитие инфраструктуры, повышение производительности труда. Бюджет РФ сохраняет свою социальную ориентированность и нацелен одновременно на развитие.

По словам председателя московского парламента, для депутатов Мосгордумы большая пресс-конференция президента – «возможность сверить часы и планы, а также услышать актуальные запросы общества».

«Москва задает сегодня темп для многих регионов. Стратегия социально-экономического развития столицы полностью соответствует общему курсу страны. <...> Главное ощущение от пресс-конференции президента – уверенность в завтрашнем дне, силе нашего государства, грамотной, взвешенной внутренней и внешней политике», – заключил Шапошников.