РИАМО - 23 дек. Мособлдума в третьем чтении приняла закон, согласно которому контроль за строительными работами бюджетных объектов был распределен между региональными и муниципальными властями, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Подмосковья.

Новый закон депутаты регионального парламента приняли на последнем заседании осенней сессии. Документ представил министр строительного комплекса Московской области Владимир Локтев. Согласно принятому нормативному акту, контроль за строительством, реконструкцией и капремонтом бюджетных объектов был распределен между Минстроем Подмосковья, Минтрансом Московской области и министерством ЖКХ региона.

«Законопроектом предлагается перераспределить полномочия между органами местного самоуправления и органами государственной власти по осуществлению стройконтроля при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте объектов в муниципальной собственности, финансирование которых планируется производить частично или полностью за счет средств бюджета Московской области», – добавил Локтев.

Принятый закон позволит повысить качество контроля за строительством в регионе и эффективнее использовать бюджетные средства.