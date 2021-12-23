РИАМО - 23 дек. Столичная прокуратура проводит проверку в связи с ДТП с участием частного маршрутного такси и автомобиля Toyota Land Cruiser в столичном районе Тушино, сообщает пресс-служба ведомства.

Предварительно, на ул. Свободы джип совершил столкновение с маршруткой. Пострадали 9 пассажиров маршрутки, им оказывается медицинская помощь.

В ходе проверки будет дана оценка исполнению частной компанией-перевозчиком требований федерального законодательства о безопасности дорожного движения и пассажирских перевозках.

По данным столичной Госавтоинспекции, водитель джипа выехал на встречную полосу и столкнулся с маршруткой. Сотрудники ГИБДД сейчас проводят проверку обстоятельств происшествия.