РИАМО - 23 дек. Лидер «Коммунистов России» Максим Сурайкин заявил, что члены партии направят обращение в Следственный комитет по поводу высказываний дизайнера Артемия Лебедева, сообщает Газета.ru.

По мнению Сурайкина, слова Лебедева требуется проверить на тему разжигания социальной розни и оскорбления чувств граждан. Кроме того, лидер партии отметил, что критика Ленина оскорбляет миллионы людей.

«Всегда, когда пытаются принизить роль Ленина или требуют выноса его тела, это оскорбляет чувства любого человека, который уважает Владимира Ильича как великого государственного деятеля. Поэтому, конечно, любое упоминание Ленина в негативном фоне — это прямое оскорбление чувств десятков миллионов в нашей стране и миллионов по всей планете», — отметил Сурайкин.

Следственный комитет РФ проверит публикацию Лебедева в соцсетях. Дизайнер раскритиковал существование мавзолея Ленина, а также поклонение мощам святых. Проверить высказывания Лебедева попросили представители Русской православной церкви.