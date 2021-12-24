РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 24 дек. В «Граффити студии» Подольска в пятницу пройдет очередное занятие для всех желающих, принять участие смогут и начинающие художники округа, сообщается в группе студии в соцсети «ВКонтакте».

Занятие в «Граффити студии» будет проходить в 17:00. С собой участникам нужна только сменная обувь или бахилы. Организаторы приглашают новых творческих людей и с большим удовольствием будут ждать их в студии.

Студия, где начинающие граффити-художники оттачивают свои мастерство и умения, находится по адресу: ул. Ульяновых, д. 1.