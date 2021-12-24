РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 24 дек. В историко-краеведческом музее «Усадьба Фряново» подмосковного Щелкова в пятницу пройдет мастер-класс по изготовлению елочных игрушек, сообщается на сайте музея.

Историко-краеведческий музей приглашает всех желающих на мастер-класс по изготовлению новогодних игрушек «Украшение на елку из бумаги». Начало в 15:00. Возрастное ограничение: 7+.

Стоимость участия - 100 рублей. Все подробности можно узнать по телефону: 8(496)563-53-40.