РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 24 дек. Центральная библиотека Подольска и клуб любителей хороших книг «ЛитФреш» проведут в пятницу литературно-музыкальный вечер «Подольскому альманаху» 25 лет», сообщает пресс-служба администрации округа.

На встречу пригласили авторов альманаха, участников творческих коллективов округа, солистов Подольской филармонии. Вход свободный. Начало в 18:00.

В Центральной библиотеке хранятся все выпуски «Подольского альманаха» и другие интересные книги подольских писателей. Их могут читать все посетители библиотеки. Чтобы записаться в библиотеку, нужно взять с собой паспорт.

Центральная библиотека Подольска находится на ул. Свердлова, 38, ДК «Октябрь». Телефон: 8(496)754-45-80.