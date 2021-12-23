РИАМО (МЫТИЩИ) - 23 дек. По традиции накануне Нового года в городском округе Мытищи чествуют лауреатов главной литературно-просветительской ежегодной премии им. Дмитрия Кедрина «Зодчий», сообщается в Instagram-аккаунте пресс-службы администрации муниципалитета.

Чествовать мытищинских лауреатов пришли постоянные читатели библиотеки, писатели и поэты – члены литературного объединения им. Дмитрия Кедрина. В этот вечер прошла презентация нового сборника литературного альманаха «Полдень», в котором представлены многие из авторов мытищинского литобъединения.

В этом году обладателем кедринской премии в номинации «Достижения в области поэзии, прозы и распространения творческого наследия Дмитрия Кедрина» стала секретарь Союза писателей России Нина Попова. В номинации «Творческие достижения и заслуги в сохранении и развитии культурных традиций» победителем стал член ЛИТО им. Кедрина Игорь Гавриленко.

Стипендии в номинации «Выдающиеся деятели культуры и искусства Мытищ» вручили руководителю кружка КИЦ «Леонидовка» Инне Гришиной и руководителю медиацентра ЦКД «Марфино» Дмитрию Демченко.

В номинации «Молодые талантливые авторы» стипендии получили сотрудник Мытищинского историко-художественного музея Софья Бабайкина, заведующий филиалом ДК «Новосельцево» Виктория Левина и руководитель творческого кружка КИЦ «Леонидовка» Анна Поченикина.

«Мы стремимся к тому, чтобы больше людей вовлекались в мир высокой культуры, которая помогает нам хранить и развивать свои лучшие человеческие качества», - сказал почетный гражданин Мытищ, руководитель ЛИТО им. Кедрина, поэт, журналист, литературовед Юрий Петрунин.

За «Значительный вклад в развитие и поддержку культуры и искусства Мытищ» награждены Екатерина Згурская и Татьяна Шарова.

«Для меня эта премия – огромная честь и доверие. Я понимаю, что это только начало моего литературного пути, ступень к новому этапу творческого развития», - отметила Шарова.