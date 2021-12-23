РИАМО - 23 дек. Уголовное дело в отношении москвички, которая обвиняется в убийстве своего мужа, будет направлено в Домодедовский городской суд для рассмотрения по существу, сообщает пресс-служба прокуратуры Московской области.

Известно, что женщина решила организовать убийство своего мужа, чтобы завладеть его имуществом. 10 декабря 2019 года в городском округе Домодедово соучастник обвиняемой выстрелил в голову мужчины. От полученных травм он скончался на месте.

В феврале 2020 года женщина с помощью мошенничества похитила около 50 млн рублей со счета фирмы умершего мужа.

Обвиняемая содержится под стражей.