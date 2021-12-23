В четверг, 23 декабря, в московском выставочном центре «Манеж» состоялась большая ежегодная пресс-конференция президента России Владимира Путина. На мероприятие было аккредитовано 507 журналистов, что почти в четыре раз меньше допандемийных показателей. За три часа 56 минут глава государства ответил на 55 вопросов журналистов. Самые важные и интересные из них – в подборке РИАМО.

Инфляция и безработица

Первый вопрос, который задали Владимиру Путину, был весьма обширным. Он касался как штамма коронавируса «омикрон», так и экономических тем. Говоря обо всем в общих чертах, президент отметил, что борьба с коронавирусом продолжается и по сей день.

Глава государства также заявил, что России нужен коллективный иммунитет к коронавирусу до 80%. По его словам, есть надежда достигнуть этого показателя в конце первого или во втором квартале 2022 года.

«Наша экономика, столкнувшись с вызовами коронавирусной инфекции и необходимыми вынужденными ограничениями в этой связи в экономике, да и социальной сфере <…> все-таки оказалась более мобилизованной и готовой к таким шокам, чем многие другие развитые экономики мира», – сказал президент.

В частности, он отметил, что уровень безработицы в России стал ниже, чем до пандемии, а внешний долг страны сократился до минимального значения в мире. При этом в России все же остается ряд проблем, таких как снижение продолжительности жизни и инфляция в 8%. Президент заявил, что стране следует вернуться к показателям инфляции в 4%.

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Российский бюджет

Один из вопросов, который задали президенту, касался бюджета на 2022 год. У Путина спросили, считает ли он его социально ориентированным.

«Конечно, это социально ориентированный бюджет... если посмотреть расходы на здравоохранение и на социалку. По здравоохранению... если взять расходы федерального бюджета, системы ОМС и региональные бюджеты – это 1,5-1,7 триллиона рублей... Рост очевидный», – сказал российский лидер.

Владимир Путина также отметил, что соцрасходы федерального бюджета в следующем году превысят 4 триллиона рублей.

«Мы планировали где-то 3,6 трлн на здравоохранение из двух источников – из федерального бюджета и системы ОМС, а в этом году выйдем где-то на цифру около 4 трлн – 3,9-4. В следующем году запланировали 4 [трлн], но явно будет больше тоже. Это просто цифра, абсолютно объективная цифра, это еще без региональных расходов», – пояснил президент.

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Поддержка бизнеса в период пандемии

Также на большой пресс-конференции поднималась тема, связанная с антиковидными мерами поддержками бизнеса. Президент, отвечая на соответствующий вопрос, отметил, что все решения принимаются в контакте с предпринимателями. Путин заявил, что была выработана стратегия поддержки как мелким предприятиям, которые наибольшим образом пострадали из-за пандемии, так и крупным.

«Хочу отдать должное нашим коллегам, все это происходит в прямом контакте с бизнес-сообществом... В целом, люди с пониманием относятся и в общем положительно оценивают работу и усилия правительства по поддержке бизнеса. Кстати говоря, и результат-то неплохой», – сказал глава государства.

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Вакцинация и новая волна Covid-19

Не обошлась пресс-конференция и без вопроса о коронавирусе. Президента попросили ответить на вопрос о том, насколько подтверждена эффективность вакцинации от ковида, а также чем объясняются новые волны.

По словам главы государства, новые волны вызваны способностями вируса к мутациям. Кроме того, появляются новые штаммы, особенно в странах, где есть проблемы со здравоохранением.

«Почему я и говорю о необходимости взаимного признания вакцин и распространения этих вакцин по всему миру как можно быстрее и как можно в большем количестве, иначе нам не справиться глобально с этой проблемой, человечество будет все время жить с этим и нести огромные потери», – сказал он во время общения с представителями СМИ.

При этом меры пресечения за отказ от вакцинации, по его мнению, не нужны. Путин уверен, что нужно идти по другому пути – уважительно относиться к людям и их позиции, а также объяснять им необходимость принятия тех или иных мер.

Президент еще раз подчеркнул, что вакцинация – главный способ борьбы с коронавирусом.

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Индексация пенсий

Не обошли стороной и один из важнейших вопросов – индексацию пенсий. На пресс-конференции президент России заявил, что правительство должно выполнить обещания по индексации пенсий выше уровня инфляции, как это удавалось делать до сих пор.

Он заявил, что в 2022 году будут приняты соответствующие решения и по силовому блоку для того, чтобы выровнять и в этой сфере доходы людей, работающих в правоохранительных и силовых структурах. Такая мера должна коснуться и пенсий военнослужащих.

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Иностранные агенты

Один из журналистов также задал президенту вопрос об экстремистских организациях и иноагентах. В ответ Владимир Путин сказал, что в России отсутствует запрет на деятельность организаций, признанных иноагентами.

Путин также напомнил, что закон об иностранных агентах изначально придумали не в России, а «в государстве, которое... все считают светочем демократии», говоря о Соединенных Штатах Америки.

«В чем разница (с Россией – прим. ред.)? В том, что, если вы не закрыли свою деятельность, вам грозит уголовная деятельность – до пяти лет лишения свободы. Даже в случае, если вы эту деятельность прекратили и свою организацию закрыли, это не освобождает вас от уголовной ответственности – пятерочка», – сказал Путин.

При это соответствующий закон в России, по словам президента, гораздо либеральнее – от организаций-иноагентов требуется лишь заявить о своих источниках финансирования.

Молодежь и соцсети

сайт мэра Москвы

Владимиру Путину также задали вопрос о негативном влиянии интернета на молодых людей, а также об идее о регистрации в соцсетях по паспорту. Говоря об этой теме, президент заявил, что интернет плотно вошел в жизнь людей.

«Что касается того, чтобы уйти от обезличенности в интернете, это тоже обсуждается и у нас в обществе, и во всем мире. Но интернет – это часть нашей жизни, причем все большая и большая часть нашей жизни, поэтому все, что происходит в интернете, должно подчиняться общим правилам человеческого бытия – и моральным, и юридическим правилам», – сказал он.

Президент уверен, что нужно не подавлять свободу, а соблюсти «золотую середину» в вопросах регулирования интернета.

Он также отметил, что Россия будет и дальше работать с международными интернет-платформами, чтобы они подчинялись российским законам, а именно открывали свои представительства на территории РФ.

Крым и Донбасс

На пресс-конференции журналисты также коснулись вопроса российского Крыма, Донбасса и Украины. Говоря об этом, президент заявил, что до 2014 года России и в голову не приходило предпринимать какие-либо действия в отношении Крыма.

«Что произошло в 2014 году – кровавый госпереворот, людей убивали и сжигали. После этого возник Крым. А как мы могли отказать Севастополю и Крыму, людям, которые там проживают? Не взять их под свою защиту и под крыло? Невозможно! Просто нас поставили в ситуацию, когда мы не могли поступить иначе», – сказал Путин.

Сейчас стоит вопрос с Донбассом – российский лидер уверен, что Минские соглашения по урегулированию конфликта на востоке Украины являются единственно возможным форматом разрешения ситуации. Однако Украина исполнять их не хочет. По словам президента, создается впечатление, что на Украине и вовсе готовят новую военную операцию в Донбассе.

«И нас заранее предупреждают: «Не вмешивайтесь, не защищайте этих людей. Вмешаетесь, будете защищать – такие-то новые санкции последуют», – сказал он.

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Демография

На пресс-конференции также подняли демографический вопрос. Одна из журналисток поинтересовалась у Путина, почему сейчас люди не хотят иметь детей, несмотря на то, что уровень жизни растет.

Путин напомнил, что Великая Отечественная война и 90-е стали ударом по демографии. Выправляться ситуация начала в 2004 году вместе с изменением экономической ситуации и расширением горизонта планирования.

«Наша задача заключается в том, чтобы в ближайшее время – на следующий год и через год – выстроить окончательно всю цепочку, связанную с поддержкой материнства и детства – от рождения и до окончания школы. Мы на каждом шаге примем соответствующие меры поддержки», – сказал президент.

Владимир Путин также отметил, что считает важным внедрять в сознания людей понимание того, что счастье иметь детей выше материального достатка.

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НАТО и красные линии

У президента также спросили и о проектах договора с США и соглашения с НАТО о гарантиях безопасности. Эти документы были опубликованы МИД РФ спустя 10 дней после онлайн-саммита Владимира Путина и Джо Байдена. По словам российского лидера, пока Москва видит положительную динамику по подготовленным идеям.

«Хотел бы подчеркнуть, что в целом мы видим пока положительную реакцию. И американские партнеры говорят нам, что готовы к началу этой дискуссии», – сказал он, выразив надежду на то, что развитие ситуации на переговорах будет конструктивным.

По его словам, сейчас мяч на стороне Запада – они должно что-то ответить России.

«Мы должны понять, как будет обеспечена наша безопасность, поэтому без всяких хитростей – мы просто прямо поставили вопрос, что никакого движения НАТО на восток быть не должно», – заявил президент.

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Нападение на Украину

Один из иностранных журналистов спросил у Путина, планирует ли Россия нападать на Украину или любые другие суверенные страны и от чего будут зависеть действия страны. Президент, в свою очередь, заявил, что действия будут зависеть от обеспеченности безопасности России. Он особо отметил тот факт, что это НАТО движется на восток и буквально стоит на «пороге нашего дома», а не Россия ставит ракеты у границ Соединенных Штатов.

«А вы требуете от меня каких-то гарантий. Вы должны нам дать гарантии. Вы! И немедленно. Сейчас. А не забалтывать десятилетиями. И под такой мягкий говорок о необходимости обеспечения безопасности для всех делать то, что планируют. Вот о чем речь. Разве мы угрожаем кому-то?» – сказал он.

Путин также напомнил, что ранее НАТО уже обмануло Россию – в 90-е они пообещали не идти на восток ни на дюйм, а в итоге у альянса было пять волн расширения.

Нетрадиционные ценности

На большой пресс-конференции президента один из журналистов отметил, что на Западе есть тенденция отказа от слова «мама», «папа» и даже от обозначения пола. Представитель СМИ поинтересовался, может ли это дойти и до России.

«То, что это придет – неизбежно. В условиях сегодняшнего мира это неизбежно, с интернетом, с коммуникациями современными, это неизбежно. Просто это так же как и пандемия, коронавирусная инфекция. И новые штаммы появляются. И нам от этого никуда не деться. Нам нужно просто противоядие искать эффективное», – пояснил Путин.

Глава государства также уверен, что российское общество морально защищено от западного гендерного «мракобесия».

«Я придерживаюсь того традиционного подхода, что женщина – это женщина, а мужчина – мужчина. Мама – это мама, отец – это отец. И надеюсь, что у нашего общества есть внутренняя моральная защита, продиктованная традиционными конфессиями Российской Федерации», – заключил он.

Отношения с Дедом Морозом

Один из журналистов рассказал о курьезном случае: юрист подал на Деда Мороза в суд за то, что тот уже более 20 лет не исполняет его желания. У Путина поинтересовались, а как у него складываются отношения с главным зимним волшебником.

«Мои отношения (с Дедом Морозом. – прим. ред.) до сих пор строились благообразным образом, и я ему благодарен за то, что я могу с вами сегодня встречаться в том качестве, в котором нахожусь», – сказал президент, выразив надежду на то, что Дед Мороз будет исполнять желания каждого россиянина.

При этом он напомнил, что желания исполняются только у тех детей, которые хорошо себя ведут. По словам Путина, обратившемуся в суд мужчине следует проанализировать свое поведение.

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