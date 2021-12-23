РИАМО - 23 дек. В подмосковном Реутове родители учащихся продолжают принимать активное участие в проекте «Родительский контроль», направленном на усиление контроля за качеством питания в школах, сообщает пресс-служба главы городского округа Станислава Каторова.

Суть проекта в том, что каждый родитель в любой удобный для него день по согласованию с классным руководителем может посетить школьную столовую и оценить качество блюд. Еженедельно в Реутове проходит открытая демонстрация работы проекта. Родители, а также все желающие видят и пробуют, чем кормят ребят в столовой.

С начала учебного года в школах Реутова проведено порядка 200 дегустаций.

«За 4 месяца 235 родителей из Реутова приходили в школы в удобный для них день по согласованию с классным руководителем и оценивали качество блюд. Родители активно записываются в родительскую комиссию по контролю питания, чтобы самостоятельно оценить рацион и качество представленных в школе блюд. Мы получаем от них обратную связь», – сказал начальник управления образования администрации Реутова Иван Гетман.

Важно, что нет жесткой привязки по дате – родители сами выбирают ту дату, которая им подходит для посещения школы, и согласовывают ее с классным руководителем, подчеркнул Гетман.

Он добавил, что повлиять на качество еды в школах Реутова можно также через портал «Добродел» и чат-бот «Школьное питание в Подмосковье».