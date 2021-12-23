РИАМО - 23 дек. В 2022 году в Подмосковье вступят в силу новые законы, нацеленные на развитие экономики и поддержку граждан, нововведения подразумевают «налоговые каникулы», предоставление бесплатных земельных участков и другие меры. Об этом сообщается в аккаунте пресс-службы губернатора и правительства Московской области в соцсети «ВКонтакте».

Соцподдержка

Так, со следующего года сельские жители Подмосковья старше 65 лет смогут бесплатно воспользоваться транспортом для поездок в социальные учреждения.

Также с 2022 года в регионе предусмотрен бесплатный проезд на коммерческих маршрутах для пенсионеров, ветеранов, людей с ограниченными возможностями здоровья, отдельных категорий детей, учащихся, студентов и детей с онкологическими заболеваниями.

Медицинские работники будут получать ежемесячные выплаты на оплату жилья в размере 20 тыс. рублей.

Бесплатные земельные участки смогут получить специалисты, имеющие профессиональные заслуги в образовании, культуре, спорте, промышленности и ЖКХ.

Кроме того, с нового года заявление на получение бесплатного земельного участка для многодетных семей можно будет подать в электронном виде.

Экономика

Со следующего года размер патента для иностранных работников в Московской области составит 5,9 тыс. рублей.

«Налоговые каникулы» для предпринимателей, использующих упрощенную или патентную систему, продлятся до 31 декабря 2023 года. Также пролонгируется пониженная ставка в размере 10% для предпринимателей, использующих упрощенную систему налогообложения по отдельным видам деятельности.

В новом году арендная плата за участки, находящиеся в собственности Подмосковья, останется на уровне этого года.

Для инвесторов, занимающихся комплексным развитием территорий, с 2022 года предусмотрен налоговый вычет.

Долевое строительство и транспорт

С 1 апреля 2022 года обманутым дольщикам в Подмосковье будут оказывать бесплатную юридическую помощь.

Для инвесторов, занимающихся долгостроями и комплексным развитием территорий, будет действовать ставка по аренде земли в размере 1 рубль за 1 кв. м в год.

В сфере транспорта в новом году будет увеличен штраф для водителей и кондукторов за отказ в безналичной оплате проезда или невыдачу билета. Вместо 2 тыс. рублей он составит 5 тыс. рублей.

Сельское хозяйство

В новом году фермеры смогут получить бесплатные участки площадью от 10 до 200 га в подмосковных городских округах Лотошино, Серебряные Пруды и Шатура.

Кроме того, в Московской области начнут действовать меры господдержки фермеров, производящих «зеленые» продукты, а также предоставляющих услуги в сферах сельского, социального, детского и самодеятельного туризма.