РИАМО - 23 дек. На заседании Высшего совета при губернаторе Московской области подведены итоги рейтинга-45 за 2021 год, по его результатам подмосковный Реутов занял 11 место, сообщает пресс-служба главы городского округа Станислава Каторова.

«По итогам рейтинга-45 наш город стал первым во второй десятке муниципалитетов по достижению целевых показателей развития. Реутов традиционно входит в «зеленую» зону. Это заслуга каждого члена нашей команды, высокий показатель четкой и слаженной работы», - сказал Каторов.

Рейтинг оценивает все сферы жизнедеятельности муниципалитетов: от работы в сфере ЖКХ до уровня качественного предоставления социальных услуг.

Основные направления, оценивающие работу муниципальной власти по рейтингу-45, – это развитие предпринимательской деятельности, доступность и качество предоставления государственных и муниципальных услуг, эффективное управление, качество жизни.