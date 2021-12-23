РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 23 дек. Управляющие компании городского округа Люберцы к концу 2021 года выполнили задания через мобильное приложение «Проверки Подмосковья» почти на 100%, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

Компании отчитываются о выполненной работе в электронном формате. Контроль проводит надзорное ведомство. Результаты свыше 99% продемонстрировали Истра (99,95%), Орехово-Зуевский округ (99,78%), Реутов (99,76%), Люберцы (99,7%), Чехов (99,68%) и Кашира (99,23%).

Сегодня в приложении работают 99% управляющих компаний области. К концу года подмосковные УК увеличили эффективность работы через мобильное приложение «Проверки Подмосковья» до 88,7%, выполнив почти 5 млн заданий в подъездах многоквартирных домов региона.

«Внедрение цифровых технологий в контрольно-надзорную деятельность - очень важный элемент укрепления системы профилактики нарушений в жилищном секторе. Такого рода взаимодействие с управляющими компаниями помогает предотвращать немалое количество проблем в домах региона», - сказала руководитель Госжилинспекции региона Ольга Федина.

она добавила, что весь комплекс мер, реализованных в 2021 году в рамках цифровизации ведомства, позволил снизить обращения граждан на портал «Добродел» в 1,8 раза: с 58 тыс. в 2019 году до 32 тыс. в 2021.