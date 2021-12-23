РИАМО - 23 дек. В Северо-Западном округе Москвы произошло ДТП с участием внедорожника Toyota Land Cruiser и маршрутного такси. В аварии получили травмы 10 человек, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции столицы.

ДТП случилось на улице Свободы в 18:05. Водитель джипа выехал на встречку и столкнулся с маршруткой. По предварительным данным, травмы получили 9 пассажиров маршрутного такси и сам водитель Land Cruiser.

Отмечается, что все пострадавшие получили не тяжелые травмы. Возможной причиной аварии стал внезапный приступ из-за ухудшения здоровья водителя джипа. Сотрудники ГИБДД сейчас проводят проверку обстоятельств происшествия.

Как отмечает пресс-служба столичного Дептранса, движение в сторону МКАД на участке, где случилась авария, затруднено.