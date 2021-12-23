РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 23 дек. В подмосковном Подольске за минувшие сутки выявили 44 новых случая коронавирусной инфекции, с начала пандемии в округе зафиксировали 24 099 случаев заражения, сообщает оперштаб Московской области по ситуации с коронавирусом.

За сутки в Подмосковье выявили 959 случаев коронавируса.

Всего на настоящий момент в регионе выявлено 630 472 случая заболевания, скончался 11 701 человек, выздоровели и выписались из медучреждений 573 555 человек.

В Подмосковье работает горячая линия по вопросам коронавируса по единому номеру 122 и сайт covid.mz.mosreg.ru.