РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 23 дек. Арбитраж отказал ООО «ЮИТ-Сервис» из Щелкова в требовании отменить постановление об административной ответственности за нарушение лицензионных требований, ранее за их несоблюдение УК оштрафовали на 250 тыс. рублей, сообщается на сайте Госжилинспекции Московской области.

В июне 2021 года при проверке обращения жителей дома №4А в микрорайоне Финский было выявлено нарушение. Инспекторы предписали УК в течение 2 месяцев установить водоотводящие лотки. Также компания была оштрафована за нарушение лицензионных требований.

ООО «ЮИТ-Сервис» решило добиваться признания недействительности этого постановления в Арбитражном суде Московской области.

Представители управляющей организации утверждали, что данный вид водоотвода не предусмотрен проектной документацией, поэтому предписание неисполнимо. Однако эти доводы были отклонены. В своем решении суд указал, что требование Госжилинспекции по факту исполнено.

Суд указал, что все доводы «ЮИТа» не могут служить основанием для удовлетворения заявленных требований, и расценил их как направленные исключительно на уклонение от административной ответственности.