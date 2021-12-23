РИАМО - 23 дек. В Центральной городской клинической больнице подмосковного Реутова прошел последний в уходящем году День донора. Участником акции стал 31 человек, собрано свыше 13 л крови, сообщает пресс-служба главы городского округа Станислава Каторова.

«День донора проходит в нашей больнице регулярно, и сегодня для всех желающих прошла последняя в этом году акция. За 2021 год нам удалось собрать свыше 55 л крови. Благодарю каждого, кто принял сегодня участие в этой важной акции, за неравнодушие. Вы обратили внимание на проблему нехватки крови нуждающимся», - сказал главврач ЦГКБ Реутова Александр Алексеев.

Сдать донорскую кровь и ее компоненты в Московской области может любой желающий, не имеющий противопоказаний. Для удобства жителей региона Московская областная станция переливания крови принимает доноров без выходных с 08:00 до 14:00 по адресу: г. Москва, ул. Металлургов, 37А.