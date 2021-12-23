РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 23 дек. Правительство Московской области подписало концессионное соглашение о создании и эксплуатации платного дублера Егорьевского шоссе (Москва - Егорьевск - Тума - Касимов) от Люберец до Раменского городского округа, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

Договор заключили на 28 лет с инвестором ООО «М.Е.Т.К.». Общая протяженность автодороги — 36,3 км. Объем инвестиций составит свыше 60 млрд рублей.

«Дублер шоссе планируется сделать платным с 2 полосами движения в каждую сторону. Дорога будет начинаться от Люберец, пройдет севернее Егорьевского шоссе и выйдет к ЦКАД. Дорога позволит разгрузить и вывести транзитный поток за пределы улично-дорожной сети Раменского и Люберец, что сделает движение по Егорьевскому шоссе безопаснее, а также улучшит транспортную доступность восточного участка ЦКАД», – сказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик.

По словам Гержика, новым дублером смогут воспользоваться более 2 млн жителей Подмосковья. Строительство запланировано на 2023-2026 годы.

Согласно договору, владельцы мотоциклов, легковых автомобилей, включая транспортные средства с прицепом, с двумя и более осями, имеющие габаритную высоту с учетом перевозимого груза не более 2 м, заплатят около 12 рублей. Для автомобилей экстренных служб проезд бесплатный.