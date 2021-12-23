РИАМО - 23 дек. Количество обращений жителей Подмосковья с жалобами на загрязнение региональной экологии и нарушение природоохранного законодательства в 2021 году снизилось на 35% по сравнению с 2020 годом, сообщает пресс-служба Минэкологии Московской области.

«Обращения граждан для нас – один из главных источников информации об экологической ситуации в городских округах. Поэтому снижение количества жалоб – объективный показатель эффективности нашей работы», - сказал зампред правительства Подмосковья – министр экологии и природопользования региона Андрей Разин.

Он отметил, что на 50% уменьшилось число обращений жителей о незаконных свалках в регионе, что является показателем успешного проведения реформы обращения со строительными отходами.

Кроме того, на 42% снизилось количество жалоб на выбросы в атмосферный воздух, на 28% - на загрязнение водоемов и на 21% - на нарушения в сфере недропользования.