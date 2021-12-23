РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 23 дек. Депутаты горсовета Подольска теперь могут иметь до 10 помощников каждый, соответствующее решение народные избранники приняли в четверг, передает корреспондент «РИАМО в Подольске».

В четверг в совете депутатов округа состоялось 17-е заседание. Депутаты рассмотрели вопрос о внесении изменений в положение №10/25 о помощнике депутата совета депутатов городского округа Подольск от 25 декабря 2015 года.

До 2020 года каждый депутат горсовета мог иметь до 10 помощников. С 2020 года их сократили до 3. Теперь снова увеличили до 10.

В соответствии с регламентом совета депутатов округа депутат вправе иметь помощников, работающих на не оплачиваемой из бюджетных средств основе. Они должны быть дееспособны в соответствии с Гражданским кодексом РФ и являться гражданами РФ.

Помощник осуществляет свои функции на общественных началах. Деятельность его может оплачиваться из собственных средств депутата согласно договору. Деятельность помощника депутата ни при каких обстоятельствах не может быть отнесена к деятельности, характеризующейся как трудовые отношения.

Депутат вправе в любое время прекратить полномочия помощника и принять другого. При этом депутат горсовета должен направить письменное заявление в отдел по обеспечению деятельности совета депутатов о прекращении обязанности помощника депутата.

Помощник оказывает депутату экспертную, аналитическую, научно-консультативную, организационно-техническую и иную помощь при осуществлении им депутатских полномочий в избирательном округе. По поручению депутата без доверенности представляет его интересы в отношениях с жителями городского округа, органами госвласти, местного самоуправления, а также юридическими лицами, общественными и религиозными организациями.

Помощник обязан проводить работу по организации приема населения в избирательном округе и контролировать рассмотрение обращений граждан. Также обрабатывать поступающую на имя депутата корреспонденцию, готовить письменные ответы на обращения, запросы должностным лицам. Проводить работу по организации встреч с избирателями, оказывать информационно-методическую, правовую помощь в подготовке проектов решений горсовета и делать работу по учету и анализу правовых актов.

Также в его обязанности входят сбор и анализ информации о социально-экономической ситуации в избирательном округе, работа по организации выступлений депутата в СМИ и выполнение иных поручений депутата, не противоречащих действующему законодательству.