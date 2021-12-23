РИАМО (МЫТИЩИ) - 23 дек. В городском округе Мытищи в поселке Поведники в помещении МКУ ТУ «Пироговский» состоялась встреча со старостами сельских населенных пунктов подведомственной территории, сообщил исполняющий обязанности заместителя главы администрации муниципалитета Алексей Калинин в своем Instagram-аккаунте.

Во встрече приняли участие представитель отдела надзорной деятельности по Мытищам управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по МО, представитель ГИМС ГУ МЧС и представитель 4 отдела полиции. Они рассказали о причинах и профилактике возникновения пожароопасных ситуаций, о профилактических мерах по обеспечению безопасности людей на водных объектах в зимний период и о работе правоохранительных органов по предотвращению правонарушений, ответили на вопросы присутствующих.

Директор МКУ «ТУ «Пироговский» Александр Ямпольский подвел итоги работы учреждения за 2021 год и рассказал о задачах на следующий. Также обсудили насущные проблемы в населенных пунктах, касающиеся в первую очередь очистки и ремонта дорог, организации вывоза ТКО и КГО на контейнерных площадках, обеспечения бесперебойной работы уличного освещения, подключения к сетям централизованного канализования и водоотведения и многое другое.

В заключение мероприятия старосте села Виноградово была вручена почетная грамота Главного управления территориальной политики Московской области, а старостам деревень, сложившим свои полномочия, - благодарности главы округа. В завершение поздравили всех собравшихся с наступающим Новым годом.