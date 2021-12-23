РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 23 дек. Депутаты Подольска одобрили внесение изменений и дополнений в бюджет завершающегося года и приняли профицитный социально ориентированный бюджет на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов, передает корреспондент «РИАМО в Подольске».

В четверг в Совете депутатов округа состоялось 17-е заседание. Председатель комитета по финансам и налоговой политике администрации округа Светлана Коткова рассказала, что поправки связаны с изменением объема безвозмездных поступлений из бюджета Московской области и необходимостью перемещения бюджетных ассигнований между главными распорядителями средств бюджета округа. Также в связи с предоставлением бюджетного кредита из бюджета региона для погашения действующего коммерческого кредита.

«На 2022 год общий объем доходов планируется в размере 15 млрд 179,1 млн рублей. Общий объем расходов такой же. Бюджет сбалансирован без дефицита. В проекте бюджета на 2022 год и на плановый период 2023-2024 годов сохраняется безусловная приоритетность социальной сферы. Расходы на социально-культурную сферу - образование, культуру, физическую культуру и спорт, социальную политику составят 10 млрд 714,3 млн рублей или 70,6% в общем объеме расходов бюджета, что позволит обеспечить в полном объеме выполнение кредитных социальных обязательств», - сказала Коткова.

Она отметила, что в 2023 году доходы и расходы бюджета городского округа Подольск предусматриваются в сумме 14 млрд 765,8 млн рублей. Бюджет сбалансирован без дефицита. В 2024 году доходы и расходы бюджета округа - в объеме 14 млрд 840,3 млн рублей, также без дефицита.

Расходная часть бюджета на трехлетний период сформирована в рамках 19 муниципальных программ. Доля программных расходов бюджета составит 99,5% от общего объема расходов бюджета городского округа Подольск.

«Впервые за всю историю у нас в 2022 году бюджет будет профицитный. То есть доходы превысят расходы. Большую часть доходов бюджета направят на социальное направление», - сказала первый заместитель председателя горсовета, руководитель фракции «Единая Россия» Любовь Ушанева.

Народные избранники рассмотрели и другие вопросы согласно повестке дня.