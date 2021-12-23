РИАМО - 23 дек. С 29 декабря по 9 января в парк-отеле «Русский» в городском округе Серпухов пройдет благотворительную сказочную новогоднюю елку под названием «Рождественская сказка». Мероприятие посетят дети из детских домов, интернатов и малообеспеченных семей, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Подмосковья.

Елку проводят Федерация бокса России совместно с Центром прогресса.

В этом году «Рождественская сказка» пройдет на уникальной площадке в Московской области – парке-отеле Русский (Серпухов, парк-отель «Русский» и остров Русский). Все гости парка-отеля смогут провести незабываемые новогодние каникулы.

Посетителей ждут развлечения по мотивам русских народных сказок, современные аттракционы, зоны активного отдыха, мастер-классы от именитых боксеров, праздничные представления, квесты, подарки и множество бесплатных активностей.

В программе мероприятия: каток, ледяные горки, полевая кухня, рождественские мастер-классы, спектакли, батуты, полоса препятствий, надувной ринг, контактный зоопарк, катания на лошадях и оленях, а также упряжках с хаски, русские забавы, тематические фотозоны, лазертаг, гигантский бокс, рождественский вертеп, дом Деда мороза, избушка Бабы Яги и многое другое.

Каждый ребенок сможет получить сладкий подарок и пообщаться с Дедом Морозом. Гостями «Рождественской сказки» станут лучшие современные боксеры и самые известные артисты страны. На мероприятие также приглашаются дети из детских домов, интернатов и малообеспеченных семей.

Все аттракционы и представления будут проводить бесплатно. Расписание работы: 29 декабря – 9 января с 12:00 до 19:00.

Занятия и развлечения по душе на праздничной елке найдутся для всей семьи и друзей.