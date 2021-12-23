РИАМО - 23 дек. Ввод станции метро «Каховская» в состав Большой кольцевой линии удалось закончить в срок, несмотря на сложные условия работы. Об этом сообщила пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства столицы.

«Станция «Каховская» бывшей Каховской ветки открылась в составе БКЛ. Ее реконструкция осуществлялась в стесненных условиях. Отсутствовали технологические проемы, через которые можно было поднимать демонтируемое оборудование и подавать строительные материалы. Для этих целей были использованы перегонные тоннели», — сказал заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Он добавил, что специалистам удалось преодолеть все трудности и завершить работу вовремя.

«В ходе работ заменили отделочный материал платформы и путевых стен существующей типовой станции, впервые открытой в 1969 году. Также были смонтированы современные системы пожаротушения и общеобменной вентиляции», — отметил он.

Глава АО «Мосинжпроект» Юрий Кравцов уточнил, что платформу у «Каховской» отделали гранитом и мрамором, а на колоннах и подвесных конструкциях находятся светодиодные светильники.

«Темным мрамором Лабродарит были облицованы 44 колонны, а еще 32 – темно-красным мрамором Россо Леванте. Черный и белый мрамор был использован при облицовке путевых стен, на которых размещены также отреставрированные декоративные панно из металла», — подчеркнул Кравцов.

Ранее в столице запустили первый участок большого кольца с 10 станциями, среди которых «Терехово», «Кунцевская», «Давыдково», «Аминьевская», «Мичуринский проспект», «Проспект Вернадского», «Новаторская», «Воронцовская», «Зюзино» и «Каховская». Этот единовременный пуск стал самым крупным за всю историю столичного метро.

Сегодня создание Большой кольцевой линии столичной подземки — приоритетный проект строительства метро в городе. Его длина превысит 70 км, будет функционировать 31 станция.