РИАМО (МЫТИЩИ) - 23 дек. В городском округе Мытищи обсудили вопросы по вывозу мусора в рамках традиционного дня жилищно-коммунального и дорожного хозяйства, сообщается на сайте администрации горокруга.

На встречу пригласили представителей мытищинских управляющих компаний, территориальных управлений округа и сотрудников «Сергиево-Посадского регионального оператора».

В рамках штаба обсудили вопросы нехватки контейнеров. Такая ситуация складывается в микрорайоне Дружба по улице 3-ей Парковой вблизи домов 9 и 15.

По словам руководителя МБУ «ЖЭУ» Сергея Киселева, из-за нехватки контейнерных баков происходит постоянное перенакопление мусора. Также это связано с тем, что жители индивидуальных жилых строений складируют свои отходы на площадки, не заключив договор с региональным оператором.

Принято решение в ближайшее время установить дополнительные контейнеры на этой территории, а также на ул. Юбилейной, 10.

В рамках совещания обсудили вопросы графика вывоза мусора и работы мобильного приложения «Народный контроль».