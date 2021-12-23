РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 23 дек. Депутат Мособлдумы вручил подарки детям-инвалидам Подольска в преддверии Нового года, сообщается в группе «Единая Россия» Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

В общественную приемную местного отделения партии «Единая Россия» за помощью обратилась председатель Подольской городской организации Всероссийского общества инвалидов Татьяна Круглова. Она попросила рассмотреть возможность приобретения подарков к Новому году для инвалидов и детей-инвалидов.

На обращение откликнулся депутат Мособлдумы Виктор Абрамов, который в кратчайшие сроки приобрел подарки и продуктовые наборы.

Абрамов с Кругловой развезли и вручили подарки и продуктовые наборы с наилучшими поздравлениями детям-инвалидам и инвалидам городской организации.