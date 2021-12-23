РИАМО - 23 дек. Арбитражный суд столицы признал законным постановление подмосковного УФАС России о привлечении ООО «Солнечный свет» к административной ответственности за нарушение закона о рекламе, сообщает пресс-служба антимонопольного ведомства.

Ранее в управление поступило обращение гражданина о получении им рекламного звонка от данной компании без его согласия, на основании чего в отношении фирмы было возбуждено административное расследование.

По итогам проведенного расследования антимонопольным ведомством вынесено постановление о штрафе ООО «Солнечный свет» в размере 150 тыс. рублей. Не согласившись с указанным постановлением, фирма обратилась в суд.

Арбитражный суд Москвы отказал ООО «Солнечный свет» в удовлетворении требований и подтвердил законность и обоснованность постановления регионального УФАС России.