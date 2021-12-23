РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 23 дек. Водителя маршрутного такси №35 в Люберцах уволили за нарушение правил приема оплаты проезда, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

«На основании жалобы в социальных сетях от 21 декабря 2021 года и по результатам служебной проверки уволен водитель маршрута №35 («ст. Люберцы-1 – Красково (ул. Лорха)» транспортного предприятия ООО «Автоновио» за нарушение правил приема оплаты проезда и перевозки пассажиров», – сказал замглавы администрации Люберец Александр Сорокин.

В случае выявления нарушений со стороны водителей жители могут обратиться в управление транспорта и организации дорожного движения администрации муниципалитета по телефонам: 8(495)503-44-00 и 8(495)503-83-11.