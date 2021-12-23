РИАМО - 23 дек. В Одинцовском филиале МГИМО прошло заседание Общественной палаты Московской области, где определили итоги работы в уходящем году, а также составили план работы на следующий год. Об этом сообщает пресс-служба палаты.

Также на заседании провели голосование по ряду организационных изменений, носивших формальный характер. Участники рассмотрели заявление Николая Ханина о сложении полномочий в связи с вступлением в должность временно исполняющего полномочия главы Каширы и объявили доформирование палаты с целью замещения вакантной позиции. Кроме того, была проведена ротация членов муниципальной общественной палаты городского округа Егорьевск.

Основными целями мероприятия стали обсуждение планов работы комиссий на 2022 год и подведение итогов четырех форумов-совещаний с муниципальными палатами.

«Все комиссии своевременно предоставили планы работы, однако некоторые из них требуют уточнений. Планы должны содержать конкретные и достижимые цели, которые будут выражены в измеримых результатах. Мы должны четко понимать, какие позитивные перемены в развитии гражданского общества нашего региона нам удается осуществить, реализуя эти планы», – рассказал председатель Общественной палаты Московской области (ОПМО) Анатолий Торкунов.

Он добавил, что нужно избегать широких, всеобъемлющих целей-лозунгов вроде «пропаганда здорового образа жизни».

«Необходимо формулировать конкретные шаги-действия того, как мы будем это осуществлять, – будь то создание и продвижение в сети видеороликов по заданной теме или открытые встречи с врачами, на которых будут развенчиваться мифы о вакцинации. Хочется видеть конкретику. Стоит отметить, что большинство комиссий прислали именно такие – четкие и конкретные планы. Попросил коллег закончить работу по уточнению этих документов в ближайшее время», – подытожил Торкунов.

Основным вектором работы палаты на будущий период стало усиление коммуникаций с муниципальными общественными палатами.

«В основе планов региональной палаты лежат результаты гражданских форумов-совещаний, прошедших в Московской области в конце года. На них были выработаны основные направления работы на 2022 год», – рассказала первый заместить председателя ОПМО Татьяна Дмитриева.

По ее словам, всего прошло четыре таких форума, и на всех звучали общие темы: экология, межнациональные и межконфессиональные отношения, здравоохранение, поддержка предпринимательства.

«Кроме того, коллеги обозначили необходимость повышения квалификации членов палат по узким направлениям, таким, например, как работа в социальных сетях. Также везде звучал запрос на усиление коммуникаций между федеральной, региональной и муниципальными палатами. Собственно, этот вектор мы и взяли в нашем заседании удаленно, посредством видеосвязи, приняли участие 74 члена муниципальных палат. Спасибо им за вовлеченность. Будем работать», – завершила Дмитриева.

В мероприятии приняли участие почетные гости – министр правительства Московской области по социальным коммуникациям Екатерина Швелидзе и председатель комитета по вопросам государственной власти и региональной безопасности Мособлдумы Александр Баранов. Гости обратились к членам палаты с приветственными словами и вручили ведомственные награды.