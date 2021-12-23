РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 23 дек. В рамках благотворительной акции «Доброе кино» подопечным люберецкого социально-реабилитационного центра показали фильм-сказку Александра Роу «Морозко», сообщает пресс-служба администрации городского округа.

Для детей подготовили интерактивную программу с Дедом Морозом и Снегурочкой.

«Для детей, изъятых из неблагополучных семей и находящихся под опекой центра, очень важно внимание взрослых и, конечно, те самые запоминающиеся моменты радости, которые дарит сказка», – сказала куратор проекта«Единой России» «Крепкая семья» Виктория Балаховская.

Акция «Доброе кино» организована к Международному дню кино – 28 декабря.