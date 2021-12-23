РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 23 дек. Узнать, как формировался дворцово-парковый ансамбль, можно на новой экспозиции в музее-усадьбе «Архангельское» в подмосковном Красногорске, передает корреспондент «РИАМО в Красногорске».

Новую экспозицию представили в выставочном зале «Колоннада» в четверг.

«Посетитель может прийти и рассмотреть усадьбу – как она выглядит в настоящее время, и узнать историческую информацию о постройках», – пояснила хранитель живописи и графики музея-усадьбы Марина Краснобаева.

На первом этаже «Колоннады» организовали интерактивную выставку. На макете показаны все постройки усадьбы, а благодаря мультимедийному сопровождению наглядно можно увидеть, как усадьба формировалась.

Посетить выставку можно в дни работы музея-усадьбы в 10:00, 12:00, 14:00 и 16:00. Билет стоит 250 рублей. Кроме того, для прохода необходимо приобрести билет в парк.