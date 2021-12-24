Товары и услуги дорожают в нашей стране уже не первый год. По данным Росстата, потребительские цены в ноябре 2021 года выросли на 8,4% по сравнению с ноябрем 2020 года. Что подорожает в 2022 году, как изменится инфляция, что будет с курсом рубля, корреспондент РИАМО спросил у экспертов.

Общий рост цен и курс рубля

Ожидается, что в будущем году подорожает все: что-то в январе, а что-то — в середине года. По словам Георгия Остапковича, директора Центра конъюнктурных исследований ИСИЭЗ НИУ ВШЭ, средняя инфляция, согласно прогнозам Центробанка, составит порядка 4-4,5% — это тот самый минимум подорожания, на который следует рассчитывать. Однако есть товары и услуги, стоимость которых может взлететь куда выше, — в частности, это касается импортных продуктов.

Курс рубля продолжит вялотекущее падение, следуя тенденции последних десятилетий. Импорт продолжит дорожать, инфляция будет расти, а доходы населения — падать.

На российскую экономику продолжат влиять пандемия и санкции: даже упоминание об их возможном введении приводит к падению рубля, говорит Остапкович. Сказать наверняка, как эти два фактора проявят себя в будущем, сложно. В этом материале речь будет идти о прогнозах, основанных на нейтральном сценарии развития событий.

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Продукты питания

Как рассказал эксперт Высшей школы экономики, сельскохозяйственная продукция очень зависима от ситуации на рынке труда, импортных составляющих (ведь посевной материал, машины, используемые для уборки урожая, являются иностранными), а также от урожая, предсказать объемы которого невозможно. Так, в прошлом году был неурожай сахарной свеклы, что привело к подорожанию сахара чуть ли не на 50–70%. Аналогичная ситуация произошла с подсолнечником и подсолнечным маслом.

В целом, согласно предположениям эксперта, продукты могут вырасти в цене очень существенно, вплоть до 20%.

«Вспомним, что в этом году прогноз по инфляции составлял 4,5%, в реальности же цифра выросла до 8%, а в продовольственном секторе — вплоть до 10%», — рассуждает Остапкович.

Подорожание продуктов ударит по гражданам с низкими доходами, ведь большая часть их расходов приходится на продовольствие.

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Жилищно-коммунальные услуги

Как правило, государство индексирует стоимость ЖКУ на 5-6% в год, чтобы повышение не ударило по части населения с небольшими доходами. Однако, по словам Остапковича, у российского сектора ЖКХ есть серьезная проблема — существенный износ систем. Решение вопроса зависит от количества выделенных средств из федерального бюджета, но эксперты предполагают, что цены на ЖКУ постараются придержать, в том числе чтобы не допустить роста социальной напряженности.

Согласно распоряжению правительства Российской Федерации от 30 октября 2021 года № 3073-р, во втором полугодии 2022 года индексация цен на услуги будет колебаться в районе 2,9-6,5% в зависимости от региона, уточнил ведущий юрист «Европейской юридической службы» Валерий Григорян. В Московской области стоит ожидать повышения стоимости ЖКУ на 4,5%, в Москве — на 6%.

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Топливо

Согласно федеральному закону от 2 июля 2021 года № 305-ФЗ «О внесении изменений в части первую и вторую НК РФ и отдельные законодательные акты РФ», акцизы на бензин вырастут. Индексация предусмотрена в рамках прогнозируемой инфляции — на 4%.

Так, акциз на не соответствующий классу 5 бензин составит 14 169 рублей за тонну (было 13 624 рубля), на бензин класса 5 — 13 793 рубля за тонну (против 13 262 рублей), на дизельное топливо — 9556 рублей за тонну (было 9188 рублей), на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей — 6075 рублей за тонну (было — 5841 рубль). Акциз на авиационный керосин не вырастет: с 1 января 2021 года по 31 декабря 2023 года он составит 2800 рублей за тонну.

Рост цены на топливо обязательно заметит конечный потребитель, говорит Валерий Григорян, ведь стоимость одного литра на две трети состоит из акцизного сбора. Впрочем, даже если расходы производителей растут, часть издержек компенсирует государство, чтобы не допустить скачка цен, поэтому стоимость и останется в пределах инфляции, поясняет Остапкович.

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Транспорт

Факторов для крайне резкого повышения цен в транспортном секторе Георгий Остапкович не наблюдает: рост стоимости услуг должен остаться в рамках планируемой инфляции, то есть в пределах 4–4,5%, плюс-минус 1–2%. Поспособствует тому и монополия РЖД на железнодорожные перевозки.

Нет причин ждать и резкого скачка цен на авиабилеты, так как, даже если подорожает металл, спрос на авиаперевозки слишком низкий из-за пандемии.

Однако с нового года и в Москве, и в Подмосковье вырастут цены на проезд в общественном транспорте.

Так, в столице одна поездка по тарифу «Кошелек» карты «Тройка» обойдется в 46 рублей, в то время как в 2021 году за нее нужно было заплатить 42 рубля.

Согласно заявлению Дептранса, подорожание связано с тем, что в 2021 году затраты на топливо, электроэнергию, инфраструктуру и комплектующие выросли: на 13% у метрополитена, на 15,8% — у наземного транспорта.

В Московской области стоимость первых десяти поездок на расстояние до 5 километров в городском сообщении составит 40,41 рубля при оплате единой транспортной картой, в то время как в 2021 году стоимость проезда составляла 36,74 рубля. Изменения коснутся и других тарифов.

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Алкоголь и сигареты

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Эти товары будут дорожать во всем мире, поскольку государства вводят на них акцизы, всячески борются с курением и употреблением алкоголя, поясняет Остапкович. Также в России совершенствуют Единую государственную автоматизированную информационную систему для учета производства и оборота спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции (ЕГАИС), чтобы бороться с контрафактом, что также приводит к подорожанию товаров.

Акцизы на алкоголь и сигареты также регулирует федеральный закон от 2 июля 2021 года № 305-ФЗ.

Ставка акциза на папиросы и сигареты в 2021 году составляла 2359 рублей за тысячу штук. С 1 января по 31 декабря 2022 года включительно она вырастет до 2454 рубля за тысячу штук. К этому следует прибавить 16% расчетной стоимости, исчисляемой исходя из максимальной розничной цены, но не менее 3333 рублей за тысячу штук, что на 3,8% больше, что в уходящем 2021 году (было 3205 рублей).

Акциз на вина и фруктовые вина вырастет с 32 рублей за литр до 33 рублей за литр, на игристые вина — с 41 до 43 рублей за литр, на алкогольную продукцию с объемной долей этилового спирта свыше 9% (за исключением пива, вин, фруктовых вин, игристых вин) с 2022 года акциз составит 589 рублей за литр. Для сравнения: в 2021 году он составлял 566 рублей за литр.

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Недвижимость и стройматериалы

Кирилл Рузанов, генеральный директор и совладелец профессиональной управляющей компании в сфере апарт-отелей «Начало. Сервис», считает, что вероятнее всего недвижимость (в первую очередь новостройки) продолжит дорожать, и для этого есть несколько причин. Продолжают расти в цене строительные материалы, дорожает все, что связано с инженерным и техническим оборудованием. К тому же Центральный банк вновь поднял ключевую ставку, а это значит, что возрастет кредитная нагрузка для проектов, строительство которых идет по схеме проектного финансирования. По прогнозам Рузанова, взрывного роста цен при этом не будет.

Дмитрий Голев, коммерческий директор Optima Development (компания — девелопер жилого квартала Prime Park), считает, что рынок находится в относительно стабильном состоянии, объем предложения постепенно восстанавливается. Вероятно, в первые два-три месяца следующего года цены останутся прежними, а по итогам 2022 года стоимость недвижимости вырастет в рамках инфляции.

Ведущий эксперт сервиса по продаже недвижимости BuyBuyHouse, практикующий риелтор Марина Лашкевич также полагает, что рост цен будет в рамках инфляции, плюс 2–3%. Не превысит уровень инфляции он в регионах, где активность покупателей меньше: это касается практически всей страны, кроме Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей, а также ряда городов-миллионников.

Что касается стройматериалов, то они дорожают, так как из-за пандемии изменились производственные и логистические цепочки, структура спроса. По-прежнему наблюдается нехватка грузовых контейнеров. В 2021 году подорожало буквально все: от клея до древесины, от металла до пластиков. Так, ЛДСП подорожала на 30%, лаки, краски и клеи — на 20%, инженерное оборудование — примерно на 40%. Можно предположить, что и в 2022 году рост цен будет выше уровня инфляции, рассуждает Кирилл Рузанов.