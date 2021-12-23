РИАМО - 23 дек. Завершился текущий ремонт Центра здоровья первой районной больницы Воскресенска. За 4 месяца работы на объекте выполнили замену коммуникаций, отремонтировали кровлю, провели внутреннюю отделку помещений и отремонтировали фасад здания, сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«В Центре здоровья проводится диспансеризация, профосмотры, вакцинация. И нам было важно создать такие условия, чтобы медицинским специалистам было комфортно работать, а жителям – заниматься своим здоровьем», - сказала зампред правительства Подмосковья – министр регионального здравоохранения Светлана Стригункова.

Она отметила, что сегодня все ремонтные работы в центре завершены. В медучреждение закупают новую мебель и оборудование.

На время закупки мебели сотрудники Центра здоровья ведут прием пациентов в поликлинике №1 Воскресенской первой районной больницы.

Планируется, что в ближайшее время Центр здоровья возобновит работу после закупки мебели и оборудования.