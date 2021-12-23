РИАМО - 23 дек. Таганский суд арестовал второго подозреваемого в нападении на олимпийского чемпиона по фигурному катанию Дмитрия Соловьева до 21 января, сообщает пресс-служба суда.

В удовлетворении ходатайства стороны защиты об избрании в отношении юноши меры пресечения, не связанной с заключением под стражу, в том числе домашнего ареста – отказано.

Ранее суд арестовал одного из фигурантов уголовного дела об избиении олимпийского чемпиона.

Ранее сообщалось, что в Москве избили олимпийского чемпиона по фигурному катанию Дмитрия Соловьева. Также он знаменит по участию в шоу «Ледниковый период». Известно, что на него напали, когда он заступился за девушку.

Фигурист завоевал олимпийское золото в танцах на льду, также он является партнером телеведущей Ксении Бородиной по проекту «Ледниковый период».