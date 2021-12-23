РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 23 дек. В подмосковном Щелкове провели единый день тренировок по эвакуации, сообщается в группе администрации городского округа в соцсети «ВКонтакте».

Щелковские спасатели провели учебные тренировки по эвакуации и отработке навыков действий персонала и посетителей при возникновении пожаров и ЧС в торгово-развлекательных комплексах, на объектах культуры и спорта, здравоохранения, образования, социальной защиты населения и иных объектах с массовым пребыванием людей.

Такие тренировки проводятся на территории всей Московской области ежеквартально по поручению губернатора Андрея Воробьева.