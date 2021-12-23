РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 23 дек. Подольский депутат Олег Паскарь передал новогодние подарки для детей из нуждающихся семей.

Паскарь передал новогодние подарки для детей Климовского центра социальной помощи семье и детям «Гармония».

«Каждый ребенок должен получить частичку праздничного волшебства. Такая акция проходит каждый год, всегда приятно делать такие подарки. Это стало своеобразной традицией», - написал Паскарь на своей странице в соцсети «ВКонтакте».